Ruim helft vrijwilligers in Gents vaccinatiecentrum is student

Ferre T'sjoen is één van de mensen die zoveel studenten op de been wist te brengen: "Het project is gestart vanuit onze eigen studentenvereniging Club Confrater. Iedereen zit opgesloten op zijn kot, het is mentaal zwaar voor studenten, dus wilden we iets op poten zetten waardoor we met zoveel mogelijk mensen elkaar nog eens konden zien en ons ook maatschappelijk nuttig konden maken". Intussen is het initiatief van die ene studentenclub uitgegroeid tot een samenwerking van meer dan 50 studentenverenigingen.