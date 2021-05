Lady Gaga werd op haar 19e zwanger na seksueel misbruik: "Jaren later draag ik nog altijd de mentale gevolgen"

Gaga hintte al naar seksueel misbruik in haar nummers "Swine" en "Til it happens to you" en praatte er al eens over in een interview in 2014. De naam van haar verkrachter zal ze nooit onthullen: "Ik begrijp de #Metoo-beweging en alle mensen die zich comfortabel voelen om de identiteit van hun verkrachter prijs te geven, maar ik voel me daar zelf ongemakkelijk bij", stelt ze. "Ik wil nooit meer in contact komen met die persoon."