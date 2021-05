Supporter van Remco Evenepoel wandelt 70km te voet naar Scherpenheuvel als Evenepoel Giro wint, "ook bij podiumplaats!"

Daan Haesevoets volgt wielrenner Remco Evenepoel al van in het begin. "Hij is een uitzonderlijk talent en wordt terecht bejubeld. Het is de eerste keer dat Evenepoel zoveel dagen na elkaar fietst en hij doet het nu al ongelooflijk goed", vertelt Haesevoets aan Radio 2 Vlaams-Brabant. De supporter van Evenepoel heeft een bedevaart van Schepdaal naar Scherpenheuvel beloofd als Evenepoel de Giro wint.

Evenepoel is sterk gestart in de Ronde van Italië, de Giro. Ook al heeft de renner deze week enkele mindere dagen gehad, supporter Haesevoets blijft er in geloven. "Na de eerste tien dagen was ik m'n wandelschoenen al aan het opblinken. Ok, hij heeft nu een aantal mindere dagen gehad, maar ik ga ze toch nog niet opbergen. Ook bij een podiumplaats van Evenepoel zal ik mijn tocht ondernemen."