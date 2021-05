Van Quickenborne: "Gezochte militair lag maandag 2 uur op de loer bij doelwit", ging om Van Ranst, verneemt VRT NWS

"Uit het gerechtelijk onderzoek blijkt dat dit geen impulsieve daad is geweest", bevestigt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). "De man heeft zich dagenlang voorbereid op deze daad. Het is iemand die op de terroristenlijst staat. Hij is heel gevaarlijk."

"Bijvoorbeeld is gebleken dat hij maandagavond bij zijn verdwijning in de buurt van een doelwit is geweest en daar twee uur heeft rondgehangen, en uiteindelijk rechtsomkeer heeft gemaakt." Wie dat doelwit was, wil Van Quickenborne niet zeggen, maar VRT NWS verneemt uit goede bron dat het gaat over viroloog Marc Van Ranst, die sinds dinsdag op een geheim adres verblijft.

"De dag erna is de wagen teruggevonden", weet Van Quickenborne nog te melden. "Uit het onderzoek is gebleken dat die geboobytrapped was." Aan boord van de auto waren er oorlogswapens en volgens Van Quickenborne had Conings de bedoeling had om slachtoffers te maken.

"Het is iemand die heel gevaarlijk is", zegt de minister nog. "Het is niet toevallig dat hij op de terroristenlijst van OCAD staat: omdat hij geweld wil gebruiken tegen de samenleving en tegen onze burgers."