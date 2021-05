Nieuwe duurzamere veerboot op de Schelde in Antwerpen: "Voorzien van zonnepanelen" 

De Marnix Van Sint Aldegonde is ook best duurzaam. Hij is voorzien van zonnepanelen en verbruikt maar één derde in vergelijking met andere veren. “Ondanks het feit dat dit een klassieke veerboot is, zijn er enorme inspanningen geleverd in het kader van de duurzaamheid. Er is ook een mogelijkheid voorzien om in de toekomst snel en eenvoudig over te schakelen naar alternatieve brandstof of elektrische batterijen”, duidt minister Peeters.

Wie de nieuwe veerboot eens wil uittesten, moet daarvoor momenteel in Antwerpen zijn, ter hoogte van het Steen of Sint-Anna. Op weekdagen is er elk half uur een overtocht vanaf 7 uur. In het weekend is dat vanaf 10 uur.