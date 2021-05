Club Brugge landskampioen en viering verloopt niet coronaproof: "Je gaat helemaal op in die feestvreugde"  

Donderdagavond laat hebben honderden supporters ondanks de coronamaatregelen de overwinning van Club Brugge gevierd op De Platse in Sint-Andries, vlakbij het Jan Breydelstadion. Na 1 uur trokken verschillende supporters dan nog naar het oefenkamp in Westkapelle om de spelersbus uit Anderlecht op te wachten.

Frederik Van Eeno, voorzitter van "The Locals 78", de grootste supportersclub van Club Brugge was er ook bij: "We hebben de wedstrijd thuis gevolgd op tv. Toen er werd afgefloten, hadden we een wrang gevoel. Natuurlijk hadden we liever de wedstrijd gewonnen. Maar de gelijkmaker maakte het toch wat goed voor ons. Uiteindelijk zijn we toch kampioen!".

Daarna trok Van Eeno net zoals vele supporters naar De Platse in Sint-Andries. "Toen we daar aankwamen, zagen we van alle kanten supporters aankomen. Er waren ook mensen die de wedstrijd gevolgd hadden op De Platse. Je ziet dan oude vrienden terug, die je al lang niet gezien hebt en je wil als supporter natuurlijk die vreugde met elkaar delen. Je kon die drang niet onderdrukken", vertelt Van Eeno aan Radio 2 West-Vlaanderen.

