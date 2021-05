Vlaams Belang blijft de grootste partij, Alexander De Croo de populairste

Wie wel een meerderheid zou halen in het Vlaams parlement: N-VA en Vlaams Belang samen. Opgeteld zijn ze goed voor 46,2 procent. Dat is geen meerderheid in procenten maar wel in zetels. Dat verschil is te verklaren door ons kiessysteem, dat de grootste partijen proportioneel meer zetels geeft dan de kleinere.