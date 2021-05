Vlaams Kampioenschap Atletiek in Lebbeke gaat door: "Allereerste nationale testevenement in de sport"

In Lebbeke gaat op zondag 23 mei het Vlaamse kampioenschap atletiek door als testevenement. "Dat is meteen ook het allereerste nationale testevenement in de sportsector", zegt Nathalie Willems van AC Lebbeke. De Lebbeekse atletiekclub slaat de handen in elkaar met de Vlaamse overheid en de Vlaamse Atletiekliga om uit te testen hoe grote evenementen coronaveilig georganiseerd kunnen worden.