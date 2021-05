Volgende week weer beperkt bezoek mogelijk in AZ Nikolaas en AZ Lokeren

Er wordt gevraagd maximaal één uur per keer te blijven. In het AZ Nikolaas is dit tussen 14.30 en 20.00 uur, zowel op weekdagen als in het weekend. In het AZ Lokeren zijn bezoekers welkom tussen 14.30 en 20.00 uur op weekdagen, in het weekend tussen 14.30 en 16.00 uur. De uitzonderingsregels die al sinds oktober 2020 in voege waren voor kritiekzieke patiënten, patiënten op intensieve zorgen, de kinderafdeling, kraamafdeling en kinder- en jeugdpsychiatrie blijven van kracht. Op de Covid-afdeling is bezoek nog steeds niet toegelaten.