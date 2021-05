D-day voor Hooverphonic op het Songfestival: maken ze hun ambitie waar? En wie zijn de concurrenten? 

Het Eurovisiesongfestival bleek tot nu niet the wrong place voor Hooverphonic. Ze konden zich in de eerste halve finale (de met voorsprong sterkste van de twee) verzekeren van een plaats in de finale en treden daar als vierde aan. Dat is in principe niet de meest ideale plaats want erna komen nog 22 andere liedjes; mensen zouden België wel eens kunnen vergeten. Maar aan de andere kant: de eerste drie liedjes op dit Songfestival maken hun pijlen van hetzelfde (zwakke) hout. België zal het eerste moment in de show zijn waar mensen iets anders zullen zien, met een act die focust op de muzikanten en de muziek... En op de stem van Geike.

Herbekijk hier hoe Hooverphonic het er vanaf bracht in de halve finale: