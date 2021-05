BEKIJK - "Dit is geen vredesakkoord": conflictjournalist Rudi Vranckx over staakt-het-vuren in Israël in VRT NWS Live 

Na 11 dagen van wederzijdse bombardementen is de rust in Israël (tijdelijk) weergekeerd. Afgelopen nacht werd er een staakt-het-vuren overeengekomen tussen Hamas en het Israëlische leger. We kregen de voorbije week bijzonder veel vragen en opmerkingen over het Israëlisch-Palestijns conflict. Om een antwoord te kunnen geven op die vragen hebben we conflictjournalist Rudi Vranckx in de studio van onze VRT NWS Live uitgenodigd.