Wandel langs de heirbaan in Tongeren en waan je in het Romeinse Rijk dankzij 3D-beelden en 360° vergezichten 

Een nieuwsgierige neus naar het Romeinse verleden? Dan kan je vanaf nu de geschiedenis ontdekken op een nieuwe wandelroute in Tongeren. "Je wandelt door het Romeins Tongeren dat niet zichtbaar is, maar onder de straat ligt", zegt archivaris Steven Vandewal. "De wandeling is opgehangen aan de grote Romeinse weg, die van west naar oost door onze stad gaat, wat nu eigenlijk de Maastrichterstraat is."