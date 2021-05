Vierde dag in zoektocht naar militair Jürgen Conings: welke sporen hebben de speurders al onderzocht?

Het federaal parket is karig met informatie, over de status van de zoekactie, maar ook over waarom specifiek in dat gebied wordt gezocht. "Op basis van elementen uit het dossiers vermoeden we dat hij zich nog altijd levend verschanst in het park", klonk en klinkt het bij het federaal parket. Al horen we ook dat "alle pistes nog openliggen". Welke elementen (waarvan we weet hebben) hebben de speurders al in handen?