Roofvogels ingezet om lastige kraaien te verjagen in Lanaken: "Ze bekrassen auto's en laten vuile sporen na"

Het is al het tweede jaar op rij dat het woonzorgcentrum Bessemerberg in Lanaken te maken heeft met assertieve kraaien. Vooral in het broedseizoen veroorzaken die problemen. Ze komen dan larven van meikevers zoeken onder het gazon, maar zijn dan ook bijzonder assertief en indringers moeten dan uit de buurt blijven.

Algemeen directeur Patrick Claes: "In autoruiten en -spiegels, maar ook in de vensters van de gebouwen zien ze hun spiegelbeeld, maar beschouwen dat een als vijandige vogel en vallen die aan. Ze pikken tegen spiegels en in het rubber, of maken krassen op de carrosserie en laten flink wat vuile sporen na. "