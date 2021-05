Ziekenhuizen mogen weer niet-dringende ingrepen uitvoeren

De voorwaarde voor die afschaling is dat minder dan de helft van de patiënten op intensieve zorg met corona besmet is. Dat is zo in de Vlaamse provincies, maar niet in Henegouwen, Namen of Brussel. Verwachting is wel dat ook daar snel de drempel voor versoepelingen bereikt wordt.



De volgende fase is dan 1A, als àlle ingrepen weer uitgevoerd mogen worden. Daarvoor moeten de ziekenhuizen op intensieve zorg minder dan een kwart corona-patiënten hebben.