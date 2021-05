Zoekactie naar vermiste militair lokt ook ramptoeristen: "Zoiets gebeurt normaal gezien alleen in Amerika"

Verschillende kijklustigen proberen de klopjacht op de verdwenen militair te volgen, van aan de toegangspoort van het Nationaal Park Hoge Kempen op de Mechelse Heide. "Ik heb in mijn leven nog nooit zoveel politie gezien, en al zeker niet in Maasmechelen", vertelt een fietser. "Normaal zie je zulke dingen op televisie, als dat in Amerika of ergens anders in het buitenland gebeurt. Vooral het leger en de politie vind ik interessant om te zien, als ik dat mag zeggen."

Ook een ex-militair is al verschillende keren komen kijken. "Gisteren was ik hier ook toen al die buitenlandse soldaten aankwamen. Dat waren Duitsers, Nederlanders, Luxemburgers, ... zoiets heb ik nooit meegemaakt."