Nog altijd geen spoor van voortvluchtige en gewapende militair Jürgen Conings, federaal parket: "We zoeken verder"

Een enorme troepenmacht van de politie en het leger doorzocht daar een afgebakende zone van 20 kilometer. Voetje per voetje, meter per meter. Vaak in moeilijke omstandigheden, in een gebied dat bijzonder ontoegankelijk is. De Belgische troepen worden bijgestaan door internationale hulp uit Nederland en Duitsland. Maar niks. Van de vermiste militair is er geen spoor.