Zwitserse politie zoekt naar vermiste studente (21) uit Ieper, meisje verdwijnt uit chalet waar ze met vrienden verbleef

Täsch ligt op de grens van Zwitserland en Italië, vlakbij de bekende Matterhorn en op een hoogte van zo’n 1.500 meter. De politie en ook het leger zoeken nu met man en macht in het bergachtige gebied naar een spoor van het meisje. De omgeving is vrij gevaarlijk door de steile rotsen. 's Nachts is het er ook bitter koud. De vrienden met wie ze samen was zijn verhoord, maar het is nog niet duidelijk of dat al nuttige informatie opbracht.