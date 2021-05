Amerikaanse president Biden: "Geweld in Jeruzalem moet stoppen"

Biden blijft er ook bij dat de tweestatenoplossing de enige weg naar vrede is, in het Midden-Oosten. Dat betekent dat de Palestijnen een volwaardige staat zouden krijgen, naast Israël.

De komende weken zal de VS ook actief bemiddelen in het conflict. Minister van buitenlandse zaken Blinken reist binnenkort af naar het Midden-Oosten. Gisteren had Blinken al een gesprek met de Palestijnse president Abbas. Hij beloofde hulp aan de Palestijnen in Gaza. De VS wil daarvoor enkel samenwerken met de Palestijnse autoriteit van Abbas en niet met de radicaal Palestijnse organisatie Hamas. Die wordt zowel in de VS als in Europa beschouwd als een terroristische organisatie.

