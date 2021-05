Enorme Antarctische ijsberg kan nog jaren door de oceaan dobberen

De ijsberg werd A-76 genoemd en is momenteel de grootste op aarde. Hij is zo'n 4.320 vierkante kilometer groot, iets kleiner dan onze grootste provincie, Luxemburg.

Mark Drinkwater, een senior onderzoeker bij de ESA, zei dat ijsbergen geregeld afkalven van de ijsplaten op Antarctica, maar dat het gebied waar A-76 is afgebroken, de laatste tientallen jaren relatief weinig veranderingen had ondergaan.

"A-76 is een uithangbord geworden, en hij zal veel aandacht krijgen", zei Drinkwater aan het persbureau Associated Press.

Uiteindelijk zal A-76 uit de Weddellzee rond Antarctica ontsnappen en in het zuidelijk deel van de Atlantische Oceaan terechtkomen, maar die tocht zou jaren kunnen duren, zei Drinkwater.

"We hebben al ijsbergen gezien die we gevolgd hebben rond Antarctica, die het tot wel 18 jaar lang uithouden als ze in relatief koude wateren blijven", zei hij. "Maar het is waarschijnlijk dat eens dit ding uit de Weddellzee gestoten wordt in de zuidelijke Atlantische Oceaan, het redelijk snel zal uiteenvallen."

Zo is de ijsberg A-68, die zelfs nog groter was dan A-76 en in 2017 van de Larsen C-ijsplaat op Antarctica brak, begin dit jaar verdwenen.