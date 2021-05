Ergste droogte in Madagaskar in 40 jaar: "We eten cactussen om te overleven"

Het zuiden van het land kent de ergste droogte in vier decennia, een droogte die zich gedurende drie opeenvolgende jaren heeft ontwikkeld. Volgens het VN-rapport heeft deze aanhoudende droogte oogsten verwoest en mensen de toegang tot voedsel ontzegt. Er heerst ook een recessie als gevolg van de coronapandemie.



Daarbij komt de jarenlange ontbossing en de erosie die het heeft veroorzaakt. Bovendien draagt de klimaatverandering bij aan deze hongersnood. Zo hebben enorme zandstormen grote stukken landbouwgrond in een droge, barre landstreek veranderd.



De gemiddelde jaarlijkse neerslag in het zuiden van Madagaskar is de afgelopen eeuw afgenomen, terwijl de gemiddelde temperatuur de afgelopen 15 jaar is gestegen, voegt het Amnesty-rapport toe. Op basis van deze trend zal Madagaskar in de toekomst zwaarder worden getroffen door droogte, geconfronteerd met nog minder regenval en een aanhoudende temperatuurstijging.

