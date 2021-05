BEKIJK - Hoe doet Hooverphonic het in de finale van het 65e Songfestival? Volg de show vanaf 21 uur

De laatste uren voor de grote finale wil Hooverphonic vooral niet te hard te focussen op wat er te gebeuren staat. "Een beetje lezen of een serie kijken: dat gaan we doen. Vooral elke vorm van stress proberen vermijden. We hebben veel ervaring, in dat wachten", zegt Alex Callier, in het laatste interview vooraf.

"We zijn het al 25 jaar gewend, om de dode tijd voor onze shows op te vangen. Ieder van ons doet dat op zijn eigen manier, in zijn eigen bubbel. Die routine hebben we, en dat is een voordeel", vult Raymond Geerts aan.

Als Hooverphonic vanavond de top 5 haalt, dan nemen ze de eervolle vermelding "beste Vlaamse Songfestivalinzending" over van Tom Dice. Hij werd in 2010 zesde met "Me and my guitar". "Je moet hoog mikken om ergens te geraken. Dus we moeten erin geloven nu", aldus Alex Callier.