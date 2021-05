Het leven achter de camera en microfoon tijdens de zoektocht naar Jürgen Conings in Maasmechelen

Als de veiligheidszone uitgebreid wordt, is het even paniek. We moeten weer verhuizen, deze keer 200 meter verderop, waar we niets meer kunnen zien. Het is 6 minuten voor 1 uur. Anne van het middagjournaal staat klaar. Met oortjes en een zender hangt ze vast aan de camera, die op zijn beurt weer vasthangt aan een zendwagen waarvan de satelliet open geklapt staat. Er is geen ontkomen aan, we moeten weg en wel nu.

Snel wordt er overgeschakeld op een mobiele camera. Al lopend vertelt de journalist haar verhaal live op antenne. Het geeft de indruk dat er echt iets op til is. Maar niets is minder waar. Het was gewoon een uitbreiding van de zone en die paniek en haast was nergens voor nodig.