Vijf dagen gigantische klopjacht op terreurverdachte Jürgen Conings: wat is er tot nu gebeurd? Een reconstructie

De zoektocht in het Nationaal Park Hoge Kempen gaat vandaag voort, al is het op dit moment heel onduidelijk of de speurders concrete aanwijzingen hebben. Het gebied waar ze dachten dat hij zat, is ondertussen al meerdere keren doorzocht zonder resultaat. Ook op andere plekken zou er worden gezocht, al is het niet duidelijk of de speurders bepaalde aanwijzingen hebben en welke die dan zijn.