Topman leger veroordeelt steun militairen aan Jürgen Conings: "Niets, maar dan ook niets, kan zijn daden vergoelijken"

Gisteren kwam er al een gelijkaardige oproep van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). "Mensen die van hem een held maken, of een Rambo-figuur of een filmheld, die vergissen zich, denk ik", zei ze in "Het Journaal". "Uiteraard verschillen mensen van mening, maar in de eerste plaats is zijn extremistisch gedachtegoed verwerpelijk. We kunnen daarmee niet vooruit in de maatschappij. Als je dan nog eens oproept tot geweld tegen bepaalde doelwitten, is dat helemaal verwerpelijk."