Muzieklegende Bob Dylan wordt 80 (!): ongewilde held of humorloze verkouden kraai?

Uit de plaat "Time out of Mind", de Dylan die terug in bloedvorm verkeert nadar hij muzikaal een aantal jaren de weg was kwijtgeraakt. Hij was typisch een wat ouder geworden man, zijn stem was veel rauwer geworden. Dat nummer gaat over iemand die zich voor het eerst bewust wordt van zijn eigen vergankelijkheid. Hij was toen 56: little did he know dat hij vlotjes de 80 zou halen!"