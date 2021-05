Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert: "Vlaams Belang moet steun Jürgen Conings veroordelen"

In "De ochtend" op Radio 1 wees Lachaert op de extreemrechtse ideeën van Conings. "Die radicalisering wordt ook gevoed door sommige partijen. En dan spreek ik over het Vlaams Belang. Want je hebt de jihadist die het bompakket aantrekt, zichzelf laat ontploffen en onschuldige slachtoffers maakt, in dit geval Jürgen Conings, maar je hebt ook de imams die de radicalisering prediken op sociale media en websites. En sommige van die mensen zitten ook in ons parlement."



Bekijk hier het gesprek met Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert: