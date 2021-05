Opladen van elektrisch voertuig is mogelijk oorzaak van bedrijfsbrand in Wilrijk

Rond 1 uur vannacht is er brand ontstaan in een bedrijfsunit aan de Terbekehofdreef in Wilrijk. De brandweer kreeg eerst de melding van een automatisch brandalarm. Ter plaatse bleek het om een uitslaande dakbrand te gaan. De brandweer stuurde extra mensen en middelen ter plaatse.

De brandweer had enkele uren nodig om de brand te blussen. Ook moest de brandweer heel wat breekwerk verrichten omdat de brandhaard moeilijk bereikbaar was. Het bedrijf raakte zwaar beschadigd.

De brand is mogelijk ontstaan door het opladen van een elektrisch voertuig waarbij de batterij vuur vatte. Het labo kwam ter plaatse om de oorzaak verder te onderzoeken. De hinder voor de buurt bleef beperkt en niemand raakte gewond.