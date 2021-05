Oud-BBC-topman stapt op als voorzitter van museum National Gallery na heisa over Diana-interview

De voormalige topman van de Britse openbare omroep, Tony Hall, heeft ontslag genomen als voorzitter van het bekende Londense museum National Gallery. Het ontslag komt er in de nasleep van de heisa over het BBC-interview met prinses Diana uit 1995. Hall was nieuwsregisseur bij BBC toen prinses Diana werd geïnterviewd door journalist Martin Bashir. In een rapport kwam deze week aan het licht dat Bashir daarbij bedrieglijke tactieken heeft gebruikt en de BBC-top deze praktijken jarenlang in de doofpot heeft gestopt.