Oudste mineralen op aarde dateren begin van platentektoniek van 3,6 miljard jaar geleden

Platentektoniek maakte een verbinding mogelijk tussen de chemische reactor in het binnenste van de aarde en haar oppervlak, en die verbinding heeft de bewoonbare planeet tot stand gebracht waar de mens momenteel van geniet, van de zuurstof in de atmosfeer tot de concentraties van het klimaat regelende koolstofdioxide. Maar wanneer en hoe platentektoniek van start is gegaan, is een raadsel gebleven, begraven onder miljarden jaren van geologische tijd.

Het onderzoeksteam gebruikte zirkonen, de oudste mineralen die ooit gevonden zijn op aarde, om terug te kijken in het verre verleden van de planeet. Het team bestond uit Dustin Trail van de University of Rochester in New York, Jacob Buettner van het Los Alamos National Laboratory in New Mexico en stond onder leiding van geoloog Michael Anderson van het Smithsonian's National Museum of Natural History in Washington DC.

De zirkonen waren afkomstig uit de Jack Hills in Australië en de oudste exemplaren waren zo'n 4,3 miljard jaar oud, wat betekent dat deze nagenoeg onverwoestbare mineralen gevormd werden toen de aarde zelf nog in haar kinderjaren verkeerde en slechts zo'n 200 miljoen jaar oud was. Samen met andere oude zirkonen uit de Jack Hills die de vroegste geschiedenis van de aarde overbruggen tot zo'n 3 miljard jaar geleden, vormen deze mineralen de dichtste benadering die wetenschappers hebben van een onafgebroken chemische kroniek van de beginnende planeet.

"We reconstrueren hoe de aarde veranderde van een gesmolten bal van rots en metaal naar wat we vandaag hebben", zei Ackerson. "Geen enkele van de andere planeten heeft continenten, of vloeibare oceanen of leven. In zekere zin proberen we de vraag te beantwoorden waarom de aarde uniek is, en tot op een zekere hoogte kunnen we die beantwoorden met deze zirkonen."