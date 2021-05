21-jarige studente uit Ieper die verdween in Zwitserland dood teruggevonden

Sarah reisde maandag met haar wagen enkele vrienden achterna. Ze parkeerde de auto in Täsch en nam daarna de trein naar de chalet Obri Tufta in Zermatt. Die plek is enkel bereikbaar via het spoor. Ze kwam maandagavond aan, maar bleek dinsdagochtend al verdwenen. Alle spullen van Sarah, haar bagage, portefeuille en telefoon, bleven in de chalet achter.