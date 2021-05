Vranckx: De vaccinatieslag

In Pakistan is er veel argwaan tegen vaccins. Daardoor verloopt de vaccinatiecampagne om COVID-19 uit te roeien niet vlot. De geschiedenis herhaalt zich. Jaren geleden gebeurde net hetzelfde met de poliocampagne. Vaccinatieteams werden toen aangevallen door terreurgroepen. Volgens de taliban was het poliovaccin een complot van het Westen om moslims uit te roeien. Iedereen die aan een vaccinatiecampagne meewerkte, was een doelwit. De overheid richtte toen speciale teams op om zoveel mogelijk kinderen te behandelen. Reporter Nelufar Hedayat volgde zo'n team.