Vulkaan Nyiragongo in Oost-Congo barst onverwachts uit: paniek in de stad Goma

Volgens vulkanoloog Benoît Smets van het Africamuseum in Tervuren is de situatie op dit ogenblik nog erg onduidelijk. "Het is nog niet zeker of er een lavastroom is uit de hoofdkrater van de Nyiragongo of uit die van de aanliggende vulkaan Nyamulagira.

Het is ook nog niet duidelijk of de stroom later in de richting van Goma zou evolueren of niet. Voorlopig vloeit de lava in de vallei in oostelijke richting en is de stad niet meteen bedreigd", zegt Smets ons. (Lees verder onder tweet.)