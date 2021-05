Zesjarige jongen doodgeschoten in VS na geval van verkeersagressie

De feiten speelden zich gisteren af op een autoweg ten zuidwesten van de Amerikaanse stad Los Angeles om 8 uur ’s ochtends. De vrouw was met haar zoon op weg naar school, toen een andere wagen haar de pas afsneed.



Er ontstond een dispuut en een van de twee automobilisten in het andere voertuig vuurde plots in de richting van de auto van de moeder. De jongen, die op een verhoogkussen zat op de achterbank, werd geraakt in zijn buik. Het kind overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.