Zoektocht Jürgen Conings nog zonder resultaat, afscheidsbrief doet vermoeden dat hij goed voorbereid was

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) kan niet veel begrip opbrengen voor de sympathie voor Conings. "Uiteraard verschillen mensen van mening, maar in de eerste plaats is zijn extremistisch gedachtegoed verwerpelijk. We kunnen daarmee niet vooruit in de maatschappij. Als je dan nog eens oproept tot geweld tegen bepaalde doelwitten, is dat helemaal verwerpelijk", zei ze gisteren in "Het journaal." "Mensen die van hem een held maken, of een Rambo-figuur of een filmheld, die vergissen zich, denk ik."

"Uit het gerechtelijk onderzoek blijkt dat dit geen impulsieve daad is geweest", zei minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) gisteren ook. "De man heeft zich dagenlang voorbereid op deze daad. Het is iemand die op de terroristenlijst staat. Hij is heel gevaarlijk."