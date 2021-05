“Bunkerdag” lokt bijna 5.000 bezoekers: “Bijna alles was volzet, erg tevreden”

Naast bunkers uit WO II, komen ook bunkers uit WO I en de Koude Oorlog aan bod. Het ruime publiek kon meer dan 20 verschillende bunkers en complexen bezoeken langs de West-Vlaamse kust, maar ook in het binnenland, tot in Heuvelland, Haacht, Dessel en Adegem.

De 4de editie van de Bunkerdag is een organisatie van de provincie West-Vlaanderen en het provinciedomein Raversyde. Hiermee wil Raversyde Atlantikwall aandacht geven aan minder bekende bunkers. Mathieu De Meyer van de provincie West-Vlaanderen is erg tevreden met de opkomst. “Bijna alles was volzet. Er kwamen ongeveer 5.000 mensen langs op de verschillende locaties. Dat is een pak minder dan de vorige editie 2 jaar geleden. Toen telden we dubbel zoveel bezoekers. Maar door de geldende coronamaatregelen mogen we veel minder mensen toelaten op de verschillende sites", zegt hij.

Er vonden naast gegidste bunkerwandelingen ook kinderzoektochten, rondleidingen en theatervoorstellingen plaats. Er was ook een rondleiding langs de expo "Atlantikwall in vogelvlucht" in het Natuurpark.