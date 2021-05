Antwerpse rechtenstudenten halen finale van prestigieuze internationale pleitwedstrijd

In de finale namen de studenten het op tegen een team van de Spaanse IE University. En dat team bleek net iets te sterk, al kon de Antwerpse Thomas Swennen wel een prijs voor beste pleiter in de wacht slepen.

"Het was een spannende finale, op hoog niveau”, vertelt studente Aline Grossen. “Uiteindelijk haalden we het net niet. Maar we hebben een fantastische week gehad. We werden super begeleid door de universiteit en hebben echt enorm veel bijgeleerd. Binnenkort moet ik mijn scriptie nog verdedigen en daar ga ik na deze wedstrijd zeker met veel meer zelfvertrouwen staan."