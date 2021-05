Hoe een coronapatiënt een diplomatieke rel tussen Marokko en Spanje én een migratiecrisis ontketende

Ondertussen herstelt een 71-jarige doodzieke coronapatiënt in een Spaans ziekenhuis. Zijn verhaal is een gedroomd scenario voor een Netflix-serie. Op 18 april is de geïntubeerde man met een Algerijns presidentieel vliegtuig op een Spaanse luchtmachtbasis geland. Dat gebeurde in het grootste geheim, na overleg tussen de Algerijnse en de Spaanse ministers van Buitenlandse Zaken. De man reisde met een Algerijns diplomatiek paspoort en ligt nu in een ziekenhuis in Logroño, in de buurt van Zaragoza, onder een valse naam.