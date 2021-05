Dierenwelzijn neemt 65 dieren in beslag in Eeklo

Het is niet de eerste keer dat de inspectie Dierenwelzijn moest ingrijpen bij de eigenaars van de dieren. In november vorig jaar viel de inspectie ook al bij hen binnen, op hun vorigs adres in Deinze. Toen werden maar liefst 200 verwaarloosde dieren in beslag genomen. De meeste in beslag genomen dieren uit Eeklo verblijven nu tijdelijk in Lennik, enkel de konijnen en cavia’s worden ondergebracht in Zorgboerderij Huppeldepup.