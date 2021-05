Eekloos zwembad sluit even de deuren

Er is een technisch probleem opgedoken bij de betegeling van de bodem van het ‘Sportbad’ in het Verbauwenbad. Er is een grote barst verschenen op de bodem en één van de tegels is ook losgekomen. De aannemer is verwittigd en dit weekend hebben duikers het probleem onderzocht.

Volgens schepen Marc Windey (SMS) is het alvast geruststellend dat er geen water is ingesijpeld in de kelder onder het bad. Om het Sportbad zo spoedig mogelijk open te stellen, worden zo snel mogelijk werken uitgevoerd. Het grote Sportbad zal voorlopig gesloten zijn tot en met dinsdag.

Het is opmerkelijk dat het zwembad nu al af te rekenen heeft met technische problemen. Het nieuwe zwemcomplex Verbauwenbad opende pas drie jaar geleden de deuren. Het zwemcomplex is volgens schepen Windey nog niet definitief opgeleverd en de herstelling valt dus onder de garantie van de aannemer.