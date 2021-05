Fietsersbond Halle wil kunnen fietsen over Klarabrug 

Fietsers moeten afstappen om de Klarabrug over het Kanaal Brussel-Charleroi over te steken. De stad liet de bordjes die dat nog eens duidelijk maken nog maar net plaatsen. De Klarabrug ligt sinds dit jaar over het kanaal en is een veilige verbinding voor voetgangers vanaf het station en de Sint-Rochuswijk naar het centrum van de stad. En ook fietsers kunnen ze gebruiken. Maar dan wel te voet dus. Bij de Fietsersbond snappen ze niet dat er nu plots bordjes geplaatst zijn. “Het zijn niet eens wettelijke verkeersborden”, zegt Lesley De Cruz van de fietsersbond. “

De brug kostte 1,4 miljoen euro en is vijftig meter lang. De Klarabrug is vier meter breed. “Dat ingenieurs een vier meter lange brug zouden ontwerpen enkel voor voetgangers lijkt me heel sterk”, zegt Lesley. “Ik heb vernomen dat men die brug wel degelijk uitgetekend heeft met fietsers in het achterhoofd. Dat zie je zelfs aan de bocht voor het hellend vlak. Een fietser kan die perfect nemen."