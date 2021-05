Ophef na beelden tijdens puntentelling: gebruikte zanger van Songfestivalwinnaar Måneskin drugs?

Enkele seconden maar, waarop frontman Damiano met zijn hoofd naar beneden hangt en de gitarist hem heel subtiel aantikt. De beelden gingen al snel een eigen leven leiden op sociale media, want is hier nu geen sprake van druggebruik? Het lijkt alsof de zanger drugs zou willen snuiven, of net gesnoven zou hebben. Er gaan stemmen op om de groep te diskwalificeren, of om de leden op zijn minst een drugstest te laten afnemen. Maar wat er nu exact gebeurt of gebeurd is, is op de beelden niet duidelijk.