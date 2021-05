Hooverphonic na de 19e Songfestivalplaats (en de magere 3 publiekspunten): "We were in the wrong place, duidelijk" 

"De bookmakers hadden ons vooraf rond de 20e plaats gezet, ze hebben gelijk gekregen. Het is wel duidelijk, we waren in the wrong place", zegt Alex Callier. "Maar we hebben goed gespeeld, Geike heeft goed gezongen, de beste keer van allemaal."

"Misschien waren we wat te left of center. Je moet exact op de middellijn zitten tussen links en rechts en misschien was ons entertainment niet zo hoog. Maar we gaan ons niet veranderen of anders gaan zingen."

"We zijn trots op ons nummer, Europa dacht er blijkbaar anders over. Het Songfestivalkijkend publiek is blijkbaar een ander publiek dan het onze. Maar zoals de Franse president François Mitterand zei: Et alors?"