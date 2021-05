Ondanks waarschuwingen toch veel supporters aanwezig kampioenenmatch Club Brugge: “Corona-overtreders krijgen een boete”

Er worden vanavond geen supporters toegelaten in de buurt van het Jan Breydelstadion. "Er staan geen terrassen op Sint-Andries, maar vermoedelijk zullen supporters wel naar daar trekken", zegt woordvoerster van de Brugse politie Lien Depoorter. Drank mag er enkel worden verkocht als raamverkoop in bekers. "Pas kort voor het huldemoment, zullen mensen mondjesmaat worden doorgelaten”, zegt ze. Ze waarschuwen de supporters duidelijk. “Corona-overtreders krijgen een boete. Het testevenement is al een toegeving, de regels moeten dus worden gerespecteerd."

De voetbalclub zelf komt nu met dezelfde boodschap, maar belooft wel een korte viering. Ze wijzen erop dat alle fans die naar het stadion afzakken, verplicht zijn om een mondmasker te dragen en rekening moeten houden met de coronamaatregelen. "Zodat we volgend seizoen weer allemaal samen een pint kunnen drinken voor de match, elkaar kunnen omhelzen tijdens de match en samen kunnen dansen na de match", klinkt het. Meer dan een uur na de wedstrijd, om 21.30 uur, komen de spelers naar de noordzijde van het stadion om daar kort te klinken op de titel.