45 strandcabines omgetoverd tot kunstwerken in Sint-Idesbald

Van 22 mei tot en met 12 september kleuren 45 cabines het strand van Sint-Idesbald voor de 13de editie van de openluchttentoonstelling "Cabin art". De kunstwerken op de cabines bestaan uit verschillende technieken en materialen, zoals olieverf, acryl, fotografie en digitale tekeningen. De kunstenaars komen uit Vlaanderen, Brussel, Frankrijk en Nederland.

De inspiratie voor de tentoonstelling is het thema “souvenir” en het kunstwerk "Driftwood line" van Richard Long. Dat werk is een reactie op de natuurlijke omgeving en bestaat uit verschillende stukken drijfhout die de kunstenaar als aandenken meenam vanop het strand. Het kunstwerk is te zien in Ten Bogaerde vanaf 5 juni.