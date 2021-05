Liveblog: Minder dan 1.500 covidpatiënten in ziekenhuis, laagste aantal in meer dan een half jaar

Er is nog steeds geen duidelijkheid over de vaccinleveringen van Johnson & Johnson de komende weken en dat zorgt voor wrevel bij de Taskforce Vaccinatie. "De komende weken is het nog geen majeur probleem voor ons land, maar de eerste weken van juni zouden de grote leveringen echt moeten komen", zegt Dirk Ramaekers, hoofd van de Taskforce. "Alles wijst op een tijdelijk probleem, maar de bezorgdheid over J&J neemt week na week toe."

België heeft in totaal 1,4 miljoen vaccins van Johnson & Johnson besteld, goed voor even veel personen die daarmee volledig kunnen worden gevaccineerd. De vaccins zouden tussen april en juni worden geleverd, maar ons land heeft er nu nog maar 142.800 ontvangen en wanneer de rest arriveert is niet bekend. Vooral in de Verenigde Staten liggen er nog heel wat vaccins te wachten voor export. "Een aantal batches is nog steeds niet vrijgegeven in het kader van een kwaliteitscontrole", stelt Ramaekers. "Er is wekelijks overleg om duidelijkheid te verkrijgen, maar we weten nog steeds niet meer over de komende weken. We proberen er zelf zo transparant mogelijk over te communiceren."

Tot eind juni ontvangt België van Pfizer-BioNTech nog iets meer dan 4 miljoen dosissen, van Moderna nog 482.000. AstraZeneca, die andere producent waarvan het leveringsschema steevast onduidelijk is, heeft alleen nog maar bekendgemaakt dat het volgende week 374.000 dosissen levert. Alleen bij J&J volstaat één prik. De leveringen van J&J worden dan ook als een cruciale factor gezien in de vaccinatiecampagne.