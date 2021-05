Federaal procureur roept terreurverdachte Jürgen Conings op om contact op te nemen "met iemand die hij vertrouwt"

"De vraag blijft: wat is de man van plan", zegt Van den Berghe. "Want Conings is wel degelijk een potentieel gevaarlijk man, een terreurverdachte die gewapend is. En uit zijn afscheidsbrieven is gebleken dat hij kwaad is op de regering, defensie en virologen. Zo heeft hij Marc Van Ranst bedreigd en is hij ook op verkenning geweest in zijn omgeving."

Van den Berghe hoorde Van Leeuw tussen de regels ook zeggen dat de situatie nog op een goede manier beëindigd kan worden. "Als Jürgen Conings gevonden zou worden, zal hij wel gearresteerd en eventueel vervolgd worden. Maar het kan zonder bloedvergieten gebeuren." En dus is de vraag, zo concludeert Van den Berghe, of Jürgen Conings deze boodschap van de procureur heeft ontvangen en wat er zal gebeuren.

Bekijk hier de volledige uitleg die Caroline Van den Berghe gaf in "Het journaal":