13 doden en 2 zwaargewonde kinderen na ongeval met kabelbaan in Noord-Italië

Het ongeval vond plaats rond 13 uur in de mondaine badplaats Stresa, aan het Lago Maggiore, in het noorden van Italië. Eerder was er sprake van zeker 9 doden, maar intussen hebben de reddingsdiensten bevestigd dat 13 slachtoffers de klap niet overleefd hebben. Onder hen zeker één kind.

Twee andere kinderen, van 5 en 9 jaar, zijn in kritieke toestand afgevoerd naar een ziekenhuis in Turijn. In totaal waren 15 mensen aan boord van de kabellift. Momenteel zijn de reddingsdiensten nog ter plaatse.