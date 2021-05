Na week nog altijd geen spoor van Jürgen Conings: hoe gaat het onderzoek nu verder? En waar wordt er nog gezocht?

Welke scenario's zijn er mogelijk?

Er zijn veel potentiële doelwitten, maar wat Jürgen Conings echt van plan is, weet niemand. "De onderzoekers kijken daarvoor bijvoorbeeld naar aanknopingspunten in zijn afscheidsbrieven", zegt Caroline Van den Berghe.

"Daaruit weten we dat hij heel erg kwaad is op de regering, defensie, de virologen en in het bijzonder Marc Van Ranst. Hij schrijft ook dat hij niet bang is om te sterven, dus echt geruststellend is dat niet."

"De vraag is: houdt hij zich aan zijn plan en houdt hij zich lang schuil om dan ineens toe te slaan? Of raakt hij stilaan wanhopig? Stapt hij uit het leven? Dat is ook iets waar men rekening mee houdt", zegt Van den Berghe. "Of komt hij tot inkeer en beseft hij dat er nog niets gebeurd is dat onomkeerbaar is? In elk geval, de druk om hem te vinden en te arresteren, is wel heel groot, omdat niemand wil dat het tot een aanslag komt."