Twaalf doden bij verschillende schietpartijen in VS

De slachtoffers vielen bij schietpartijen in New Jersey, South Carolina, Georgia, Ohio en Minnesota.

Zaterdagnacht zijn op een feest in Camden, New Jersey, twee mensen doodgeschoten en minstens twaalf mensen gewond geraakt, aldus de politie.

In South Carolina werd een veertienjarig meisje gedood en raakten veertien mensen gewond bij een concert.

In Atlanta, Georgia, vond de politie zondag drie doodgeschoten slachtoffers nadat ze hadden gereageerd op een oproep over schoten.

Drie andere mensen werden zondagochtend vroeg gedood en acht mensen geraakten gewond aan een bar in Youngstown, Ohio. In een park in Columbus werd een zestienjarig meisje gedood. Daar vielen ook zeven gewonden.

Er was zaterdag ook een dodelijke schietpartij in Minneapolis, Minnesota. Die vond plaats de avond voor een mars zondag ter ere van George Floyd, de zwarte man die afgelopen voorjaar door een blanke ex-politieagent werd gedood, op de eerste verjaardag van diens dood. Eén persoon kwam er om het leven en er vielen acht gewonden, van wie één kritiek. De politie van Minneapolis heeft gemeld dat één verdachte was opgepakt en een tweede overleden.